Curatenia stradala va reveni acasa

RESIEsA - Intentia Directiei de Repararea si Intretinerea Patrimoniului Consiliului Local Resita este de a internaliza pe viitor acest serviciu!Intrucat pretul serviciilor de salubrizare stradala a tot crescut pe parcursul ultimilor ani, Primaria a luat in calcul preluarea acestei activitati prin intermediul Directiei de Repararea si Intretinerea Patrimoniului. "Daca pana acum costa, externalizat, undeva in jurul sumei de 300.000 - 350.000 de lei pe luna, dupa calculele noastre, noi am putea ... citește toată știrea