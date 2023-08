RESIEsA - Lucrarile care sunt eligibile la tramvaiul resitean trebuie terminate pana la finalul anului!Desi contractul PORR-ului se intinde pana in aprilie 2024, e important ca, la finele acestui an, linia sa fie gata si sa se poata circula pe ea. N-o spunem noi, ci primarul Ioan Popa, in opinia caruia cea mai importanta este calea de rulare, al carei stadiu actual il estimeaza la 75%. Deocamdata, tramvaiele au inceput sa circule pana la Intim, doar ca vehicule de test. Suficient pentru ca ... citeste toata stirea