RESIEsA - Sorin Dumitru da asigurari ca productia va continua atata timp cat vor exista comenzi. Asta deoarece singura fabrica din tara care mai produce cuzineti functioneaza la Resita!Si nu oriunde, ci chiar pe Platforma Mociur, in hala de la capatul pasarelei din Lunca, "crutata" de buldozere. Aici, in jur de 30 de oameni lucreaza pentru Reloc, firma care face parte din Grupul Feroviar Roman (GFR). Grup care, la randu-i, opereaza in zona transportului de marfa si de calatori in Ungaria, ... citeste toata stirea