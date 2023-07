CARAS-SEVERIN - Asta a declarat fostul ales local, in prezent secretar de stat in Ministerul Economiei, despre care se zvoneste ca-si doreste un fotoliu in conducerea judetului. In loc de masina sau elicopter, era sa ajunga la IMR catarat prin padure!Subiectul spinos al redistribuirii excedentului bugetar a adus in prim plan si dorinta judetului de a cumpara, cu vouchere Rabla, cateva autovehicule. Impotrivirea opozitiei, in frunte cu PSD, la orice tine de investitii - pentru a nu fi ... citeste toata stirea