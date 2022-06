"Daca v-ati preocupa de drumuri cum va preocupati de munte, alta era situatia! Sa va fie rusine!"

Romeo Dunca a fost apostrofat si acuzat in sedinta de ieri a Consiliului Judetean Caras-Severin ca e interesat de propriile afaceri in timp ce drumurile judetene ii condamna pe oameni la saracie si le fac viata un calvar!Situatia dezastruoasa a drumurilor judetene din Banatul Montan ii scoate tot mai des pe caraseni in drum sa-si strige revolta fata de felul in care presedintele Consiliului Judetean intelege sa dezvolte judetul. Lucru pe care il promitea in campania electorala. Oamenii au ... citeste toata stirea