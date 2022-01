Damian anunta masurile care vin in sprijinul romanilor

CARAS-SEVERIN - Avand la baza prevenirea si reducerea spitalizarilor si deceselor, aceste masuri vizeaza in special domeniile sanatatii si educatiei!Deputatul Marius Damian a enumerat masurile cu rol de protectie a cetatenilor, urmarindu-se reducerea efectelor negative cauzate de pandemie. "Valul 5 vine cu o cifra ingrijoratoare de infectari, iar dupa doi ani de suferinta, oamenii au nevoie si de altceva, in afara de restrictii si sanctiuni. Noile masuri vin in sprijinul oamenilor, bazandu-se ... citeste toata stirea