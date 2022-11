Damian ii indeamna pe caraseni sa faca centre de colectare

CARAS-SEVERIN - Si asta pentru ca, spune deputatul carasean, Romania are un Plan National Strategic pentru perioada 2023-2027, cu obiective clare pentru dezvoltarea agriculturii, plan ce a fost transmis oficial de catre MADR, in luna octombrie, catre Comisia Europeana!Documentul programatic prevede circa 6 miliarde euro pentru investitii in agricultura si dezvoltare rurala, 9,78 miliarde euro pentru acordarea subventiilor in agricultura si 151,7 milioane euro pentru masuri de piata. In total ... citeste toata stirea