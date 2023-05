CARAS-SEVERIN - Aproape in fiecare saptamana auzim de cazuri de violenta in scolile din Romania. Este un fenomen in privinta caruia, in opinia deputatului Marius Damian, trebuie luate toate masurile necesare pentru a fi descurajat!"Elevii trebuie sa inteleaga importanta scolii in formarea lor personala si profesionala, fiindca aici isi petrec cel mai mult timp si in aceste institutii se formeaza si isi contureaza viitorul. In acelasi timp, este de datoria scolilor sa puna accentul pe anumite ... citeste toata stirea