Damian: Nu mai vreau sa avem elevi care renunta la scoala!

CARAS-SEVERIN - Deputatul carasean sustine ca viitorul copiilor nostri este prioritar si trebuie sa incercam, pe cat este cu putinta posibil, sa facem din terminarea scolii un lucru pe care toti elevii sa si-l doreasca si sa il duca la bun sfarsit!Avand in vedere ca se apropie cu pasi repezi inceperea scolii si in mediul online circula nenumarate zvonuri privind modificarile din Educatie in ceea ce priveste invatamantul universitar dar si cel preuniversitar, iar elevii si parintii acestora ... citeste toata stirea