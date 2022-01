Dan Alexa avertizeaza: Trebuie sa fim foarte atenti din toate punctele de vedere!

RESIEsA - CSM Resita deja a inceput pregatirea, iar antrenorul Dan Alexa considera ca a doua parte a sezonului va fi mult mai grea! In acest moment, Resita ocupa primul loc in Seria a VII-a din Liga 3, fiind neinvinsa dupa primele 15 jocuri!"Urmeaza o perioada foarte importanta pentru noi si am incercat impreuna cu presedintele Cristi Bobar sa reziliem contractele jucatorilor care nu ne mai dau incredere pentru retur. O sa incercam sa facem cateva achizitii, dar nu multe, pentru ca in mare ... citeste toata stirea