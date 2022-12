"Dar din Dar" a ajuns la Ramna si Valeapai

CARAS-SEVERIN - Ultima zi a campaniei "Dar din Dar" s-a desfasurat in comuna Ramna si satul apartinator Valeapai, unde voluntarii au impartit cadouri pentru copii si pachete cu alimente!Echipa Asociatiei Acasa in Banat s-a aflat zilele trecute la Ramna si Valeapai, in ultima zi a campaniei "Dar din Dar". Cu sprijinul unui grup de donatori din Timisoara, au fost pregatite 54 de cadouri pentru cei mici, precum si pachete cu alimente si produse de igiena. In sprijinul voluntarilor au venit ... citeste toata stirea