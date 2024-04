"Dar din Dar", din nou in satele din Banat

CARAS-SEVERIN - Pentru familiile nevoiase din satele din Caras-Severin si Timis, Iepurasul de Paste va veni mai devreme. Voluntarii de la Acasa in Banat vor oferi pachete cu alimente, dulciuri si produse de igiena!A devenit deja o traditie ca, in preajma sarbatorilor, cei de la Acasa in Banat sa demareze "Dar din Dar de sarbatori", o campanie care aduce de fiecare data acel dram de speranta si bucurie pentru multe familii greu incercate de soarta, batrani singuri si bolnavi si, mai ales, ... citește toată știrea