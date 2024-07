Daria Fic, singura eleva de 10 a judetului Caras-Severin

CARAS-SEVERIN - In aceast an, Colegiul National "Traian Lalescu" din Resita pune judetul pe harta mediilor de 10 la Bacalaureat!Azi, 8 iulie, in jurul pranzului, absolventii de liceu si-au aflat notele la examenul de Bacalaureat, cea mai importanta etapa din viata unui elev. In aceast an, Colegiul National "Traian Lalescu" din Resita pune judetul pe harta mediilor de 10 la Bac. Mai exact, este vorba despre eleva Daria Fic care a obtinut media generala 10. "O nota de 10 este, incontestabil, o ... citește toată știrea