Daruieste speranta! Schimba-i viata Ioanei!

RESIEsA - Pe 30 ianuarie, Liceul Teologic Baptist Resita va gazdui un targ caritabil in sprijinul Ioanei, o fetita curajoasa care are nevoie de ajutor pentru a depasi problemele medicale prin care trece!Evenimentul se va desfasura in sala de sport a liceului, incepand cu ora 10:00, si reprezinta o ocazie de a contribui la o cauza nobila, oferindu-i Ioanei sansa la o viata mai buna. Organizatorii isi propun sa mobilizeze comunitatea in jurul acestui gest de solidaritate, iar fiecare donatie, ... citește toată știrea