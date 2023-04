CARANSEBES - Fara ajutor de la nivel central, asa cum a primit spitalul din Resita, cel din Caransebes se pune incet-incet pe picioare. Macar in privinta datoriilor si a dotarilor prin proiecte europene!De ce spunem asta? Simplu, potrivit cifrelor prezentate de managerul Adrian Dumbrava in ultima sedinta de consiliu local, de la 14 milioane de lei in 2021 cand a preluat mandatul, datoriile au ajuns in aprilie 2023 la putin peste 8 milioane de lei! Dumbrava a raspuns astfel la o intrebare pusa ... citeste toata stirea