RESIEsA - Institutul Cultural Roman i-a decernat zilele trecute Premiul National "Constantin Brancusi" 2021 sculptorului Aurel Vlad, pentru lucrarea "David si Goliat" din expozitia "ReMetal", de la Hala Minda din Resita. Lucrarea "David si Goliat" are sase metri inaltime si a fost realizata in Resita, pornind de la macheta construita de artist si continuand traditia lucrului in metal!"Imi este dat s-o fac", ... citeste toata stirea