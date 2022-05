De 9 Mai: La multi ani, Europa!

RESIEsA - In 1875, poetul si istoricul german Friedrich Schiller compunea "Oda bucuriei". Poate titlul ei nu spune mare lucru insa, daca completam ca Oda lui Schiller este astazi imnul Europei, dintr-o data o cunoastem cu totii. Din piepturile acestor micuti, bucuria a rasunat in centrul Resitei cu prilejul evenimentului prin care Colegiul National "Diaconovici-Tietz" a marcat Ziua Europei!Este o traditie care, in 2022, a depasit cadrul liceului, implicand eforturile elevilor de la scolile ... citeste toata stirea