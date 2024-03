De-a arhitectura, final de proiect la "Traian Lalescu"

RESITA - "My School Can Be Cool" se incheie cu doua proiecte de amenajare la Colegiul National "Traian Lalescu" din Resita!Programul educational "My School Can Be Cool", lansat in 2015 sub denumirea "De-a arhitectura in scoala mea", se incheie la Colegiul National "Traian Lalescu" cu doua proiecte de amenajare a spatiilor interioare si exterioare ale acestei renumite unitati de invatamant din Caras-Severin. Alaturi de finantarea Primariei Resita, Ordinul Arhitectilor din Romania a sprijinit ... citește toată știrea