De-a arhitectura pentru scoala cool

RESIEsA - Elevii de la "Traian Lalescu" vor fi implicati in vederea transformarii spatiului in care invata!Mai demult, Asociatia "De-a arhitectura" din Bucuresti a batut palma cu conducerea liceului, parafand un acord de parteneriat pentru derularea programului educational "My school can be cool". Elevii, profesorii si arhitectii sunt incurajati sa vina cu idei pentru ca scoala sa devina un spatiu mai frumos, mai atractiv. Din ideile lor, se va contura un proiect care ulterior va fi transpus ... citeste toata stirea