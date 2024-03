De ce cad muncitorii de la inaltime?

CARAS-SEVERIN - Cauzele sunt complexe, iar vina pleaca, in primul rand, de la muncitorul in constructii. Urmeaza sefii si conducatorii locului de munca. Si cum constructiile constituie sectorul de activitate cu pondere majora in numarul total de accidentati in munca, o campanie pe aceasta linie este derulata de inspectorii ITM pana in 9 decembrie!"Raportat la judetul Caras-Severin, in domeniul constructiilor s-a inregistrat in anul 2023 un numar de 10 accidentati, din care 3 persoane decedate, ... citește toată știrea