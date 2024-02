CARAS-SEVERIN - Tentativa de amendament a lui Crina, care a esuat in sedinta ordinara din ianuarie, dar care va trece in sedinta din 8 februarie, ii nemultumeste nu doar pe Dunca si Popa, ci si pe multi alti primari din judet!Daca liberalii au venit in ultima vreme cu imparteala banilor catre primarii bazata pe un echilibru politic, de 60 la 40%, aproape cum le-a revenit la alegeri, social-democratii ar fi atras 90% din bani, prin amendamentul consilierului Ioan Crina. Au urmat declaratiile ... citeste toata stirea