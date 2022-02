De Dragobete, iubirea in versuri

RESIEsA - In centrul Resitei, elevii de la Eliade ofera in dar semne de carte din dragoste fata de poezie!Editiile trecute ale proiectul educational "Sub semnul lui Dragobete" au adus impreuna elevii Colegiului National ,,Mircea Eliade" din Resita si bibliotecarii Centrului de Carte "Banatica". Au facut impreuna lucruri frumoase, asa cum se va intampla si in cadrul celei de-a 11-a editii. Joi, de la ora 11:00, bibliotecarii expun volumele de dragoste ale poetilor banateni, eveniment pentru ... citeste toata stirea