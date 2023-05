RESIEsA - Primarul Ioan Popa a dezvaluit care sunt principalele doua proiecte majore pe care va marsa in urmatorii ani, unul verde, celalalt focusat pe partea de inovare si atragere de investitori!Seful administrativului resitean a dezvaluit, la Timisoara - in cadrul unei recente intalniri Urbanize Talks - care este cel mai important proiect verde pregatit pentru perioada urmatoare si care este principalul proiect axat pe partea de competitivitate."Proiectul in derulare, cu tramvaiul, nu-l ... citeste toata stirea