De la dealuri, pana la case si masini, au ars de toate in weekend

CARAS-SEVERIN - Incendiile de vegetatie continua sa fie la ordinea zilei, inclusiv in Resita, in vreme ce la Baile Herculane salvatorii au avut de stins un autoturism...Desi temperaturile s-au mai domolit, weekendul a continuat sa fie unul de foc pentru pompierii militari caraseni. Acestia "au intervenit pentru stingerea unor incendii de vegetatie uscata pe raza a 3 localitati din judet: Resita, Berzasca si Jitin. In urma incendiilor au ars aproximativ 12 ha de vegetatie uscata. Tot in ... citește toată știrea