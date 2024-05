De la doua la trei benzi de circulatie

RESIEsA - Pana atunci, se va circula "in sus" pe strada Caminelor si "in jos", pe strada Albastrelelor!In timp ce la noul pod "in Y" din zona Mociur-Turnate au fost montate si grinzile celui de-al doilea brat, de marti e in vigoare in zona o noua restrictie de circulatie, odata cu inceperea lucrarilor de largire a carosabilului de la doua la trei benzi. Dinspre Calea Caransebesului, pe strada Caminelor, se circula pe o singura banda cu sens unic, in timp ce dinspre Eserova si Parcul ... citește toată știrea