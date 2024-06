De la spalatul pe maini, trecem la... dusurile obligatorii!

CARAS-SEVERIN - Este vorba despre masurile minimale obligatorii pe care angajatorii sunt obligati sa le asigure angajatilor in perioadele caniculare. Asta pentru ca se anunta o noua perioada de temperaturi ridicate!Dupa ce cateva zile nu ne-am mai simtit bine in propria piele din cauza caldurii, inspectorii caraseni de munca au tinut sa le reaminteasca angajatorilor faptul ca, in perioadele cu temperaturi care depasesc +37 gradeC, au obligatia sa asigure masuri minimale pentru ameliorarea ... citește toată știrea