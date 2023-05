CARAS-SEVERIN - Seful judetului l-a prezentat pe Calin Mircea Laza, cu un CV cu o bogata experienta profesionala, intinsa pe patru decenii, de la care asteapta o schimbare in bine la Spitalul Judetean Resita!La cei 61 de ani, cel care va lua locul Alinei Stancovici are si o experienta serioasa in managementul sanitar, pastorind institutii precum Spitalul Judetean de Urgenta din Deva, Spitalul Clinic Colentina si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov, de unde si-a dat demisia pentru a fi ... citeste toata stirea