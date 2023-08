CARAS-SEVERIN - Chiar daca alianta nu functioneaza bine in judet, ca-n reclamele de la Centru, consilierul judetean Ioan Crina afirma ca ea merge ca unsa in judet, unde pensiunile PSD-ului infloresc nu departe de Muntele Mic al liberalilor!Ce-i drept, afirmatia sefului opozitiei din Consiliul Judetean este doar o gluma, pentru ca drumul forestier de pe Sucu, in zona Borlova-Muntele Mic - singura zona turistica de interes national din judet, pe langa Baile Herculane -, a picat cu brio de ... citeste toata stirea