De Revelion, in Centrul Civic al Resitei

RESIEsA - Vor concerta formatiile Crazy Little Queen din Ungaria si Phaser din Timisoara, trecerea in noul an fiind marcata de traditionalul foc de artificii!Resitenii si nu doar sunt asteptati in numar cat mai mare astazi, incepand cu ora 22, in Centrul Civic, pentru a sarbatori impreuna trecerea in 2025. "Ne vedem in Centru, voi fi prezent! O sa avem un concert cu o formatie tribut Queen, anul trecut am avut o formatie tribut ABBA, sunt convins ca va fi foarte frumos si anul asta. Sunt ... citește toată știrea