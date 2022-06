De Sanziene, mergeti la Fantana cu "Leacu", la Dalboset!

DALBOSEEs - Primarul comunei Dalboset, Florin Curita, invita toti almajenii si nu numai, in 24 iunie, sa urce pe Varful Blidaru, acolo unde se afla o fantana a carei apa este vestita in zona pentru puterile ei miraculoase!In lumea crestina, 24 iunie se sarbatoreste ca ziua nasterii Sfantului Ioan Botezatorul sau Sanzienele. In dimineata zilei de Sanziene, preotii bisericilor ortodoxe din Dalboset, Sopotu-Vechi si Garbovat obisnuiau, ani la rand, sa urce impreuna cu enoriasii de toate varstele ... citeste toata stirea