De sarbatori, un strop de speranta de la voluntari

CARAS-SEVERIN - Echipa Asociatiei Acasa in Banat va aduce si in acest an o bucurie si un strop de speranta la multe familii nevoiase din satele din Banat!Zilele trecute a debutat o noua editie a campaniei "Dar din Dar", derulata de Asociatia Acasa in Banat. De trei ani, aceasta campanie de colectare de fonduri si alimente a venit in sprijinul a peste 1.000 de familii din circa 100 de localitati din Caras-Severin si Timis."*Dar din dar* este campania de colectare de fonduri si alimente a ... citeste toata stirea