CARAS-SEVERIN - 200 de rezervisti din judet au participat in aceasta saptamana la un exercitiu de mobilizare!Astazi se incheie MOBEX TM-CS-23, exercitiul de mobilizare pregatit inca de anul trecut de MApN, MAI, SRI si STS, in scopul verificarii stadiului pregatirii populatiei pentru aparare. Daca in Timis au fost implicati aproape 2.000 de rezervisti, dintre care unii au si participat, miercuri, la trageri in poligonul de la Chisoda, la noi in judet "activitatile au fost pur birocratice, de ... citeste toata stirea