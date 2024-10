De Ziua Educatiei, Caransebesul si-a premiat olimpicii nationali

CARANSEBES - Nu au fost uitati nici profesorii acestora, si ei primind cuvenita recunostinta. Amfitrioni au fost primarul Felix Borcean si city managerul Florin Bogdea, ambii cadre didactice!"La multi ani dascalilor si elevilor, felicitari pentru performantele pe care le-ati avut in anul scolar trecut si probabil le veti mai avea. Am tinut sa sarbatorim in proaspat renovata sala a primariei, e prima manifestare si am tinut sa fie alaturi de dumneavoastra, elevi si profesori. Am emotii, pentru ... citește toată știrea