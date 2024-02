Deficit major de magistrati in instante

CARAS-SEVERIN - Tribunalul si judecatoriile din judet au functionat in 2023 cu jumatate din judecatorii prevazuti in schema!Motivul pentru care Sectia I Civila si Sectia a II-a Civila, de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului, a obtinut calificativul "ineficient" la indicatorul "rata de solutionare" il reprezinta lipsa personalului. Potrivit judecatorului Petru Juca, presedintele instantei, "anul 2023 a ridicat probleme dificile de management a resurselor umane in privinta ... citește toată știrea