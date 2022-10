CARANSEBES - Chirurgul indian de la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes a reusit o noua operatie prin care a redat unui barbat posibilitatea de a-si folosi din nou degetul mare!Barbatul, in varsta de 55 de ani, din Rugi, a ajuns la spitalul din Caransebes la sfarsitul lunii septembrie cu policele stang amputat complet, in urma unui accident in timp ce taia lemne in gospodarie cu ... citeste toata stirea