CARANSEBES - Copiii de la Asociatia ,,Kinder Hilfe" din Caransebes au primit in weekend vizita voluntarilor de la Delgaz Grid, plecati intr-o campanie a faptelor bune pe Via Transilvanica!Au fost multa voie buna, emotii, sfaturi utile, dar si cadouri pentru copiii aflati sub obladuirea profesorilor Mietta si Marian Petruta-Iovanovici, cei care au grija de ei de ani buni.,,EnergiaLuiImpreuna vine cu fapte bune pe Via Transilvanica. Colegii nostri din echipa 7 Sud au facut un popas in ... citeste toata stirea