Deocamdata, Semenicul a ramas in familie

RESIEsA - Dupa aproape 24 de ani, hotelul-ruina din inima Resitei si-a schimbat in cele din urma proprietarul, dar naravul ba!SC Turist Semenic SA (fostul OJT, pana in octombrie 1990) a intrat sub controlul omului de afaceri Gruia Stoica in august 2001 cand acesta, pretinzand ca reprezinta interesele unei puternice societati italiene de turism clasata printre primele cinci din Europa, a cumparat 40% din actiunile detinute de stat, cu 14,9 miliarde de lei vechi. Avand in vedere ca licitatia a ... citește toată știrea