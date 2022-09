Deschiderea anului universitar la UVT, o saptamana plina de energie si entuziasm

Incepand de luni, 26 septembrie, debuteaza un program dedicat "bobocilor" din primul an, in care sunt incluse activitatile specifice Saptamanii de initiere "Bun venit la UVT", o perioada de cunoastere si acomodare plina de evenimente prietenesti, artistice si sportive, desfasurate pana in 3 octombrie 2022.Pe parcursul acestor zile, studentii inmatriculati in anul intai in cadrul programelor de studii universitare de licenta sunt asteptati la UVT pentru a descoperi ce inseamna sa fii student, ... citeste toata stirea