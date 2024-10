Descoperirea Resitei cu Re:Mural

RESITA - Noua aplicatie pentru mobil ofera un tur ghidat catre toate cele 30 de picturi murale de pe cladirile din oras. Aplicatia, care poate fi descarcata deja din Play Store (cautand ReMural) a fost lansata, vineri, in cadrul unui eveniment ce a avut loc in foaierul Centrului Universitar al UBB din Resita!Este dedicata in principal tinerilor, dar si tuturor celor care vor sa afle mai multe despre oras, atat localnici, cat si turisti. "Scanand cu telefonul imaginea de pe mural, aceasta va ... citește toată știrea