Despre autism, cu cei de acasa

DALBOSEEs - Dr. psiholog Nistor Becia lanseaza la Dalboset cartea "Autismul si viata pe spectrul autismului". Evenimentul va avea loc la caminul cultural, sambata, 14 mai, de la ora 10!Despre autorul originar din Dalboset si stabilit in Cardiff, Esara Galilor, trebuie precizat ca este recunoscut in sistemul de sanatate din Marea Britanie ca specialist in domeniul autismului. Dorinta sa este de a aduce acasa informatii si exemple de buna practica, aratandu-si astfel atasamentul fata de locul ... citeste toata stirea