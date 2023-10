RESIEsA - Pana acum, regizorul Tudor Giurgiu a participat cu filmul "Libertate" la festivaluri in Bosnia, Ungaria si Belgia. Urmeaza Spania si Germania. Pelicula se concentreaza pe cele petrecute in decembrie '89 la Sibiu, cand, in confuzia generala, toata lumea tragea in toata lumea, iar teroristii erau pretutindeni si nicaieri!De trei saptamani, "Libertate" se vede in cinematografele din tara, iar duminica seara a rulat la Cinema Dacia. "Filmul e primit bine pentru ca e inteles corect. Cei ... citeste toata stirea