Detaliile omorului de la Cavaran, dezvaluite de procurori

CARAS-SEVERIN - Parchetul de pe langa Tribunalul carasean a dispus continuarea urmaririi penale in cazul barbatului de 29 de ani din Mehedinti, Mitica Arbanas, care si-a injunghiat concubina de 32 de ani, Delia Roxana Paiusi, din Constantin Daicoviciu, dupa care a lasat-o fara suflare pe un camp din Cavaran. Barbatul este cercetat pentru omor calificat!Pe scurt, oamenii legii retin anuntarea incidentul: "In data de 17 februarie 2022, numitul A.M., domiciliat in judetul Mehedinti, s-a ... citeste toata stirea