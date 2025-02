Dezbatere tare, despre HCL 13 si pretul la parcare

RESIEsA - Adoptata in 20 ianuarie inclusiv cu ajutorul voturilor consilierilor PSD, hotararea a fost repusa in discutie de acestia 10 zile mai tarziu!Obiectiv vorbind, consilierii PSD au votat fara sa stie, de fapt, ce voteaza. Subiectiv vorbind, insa, ce poti sa si intelegi din titlul indigest al unui proiect de hotarare intitulat "Stabilirea numarului locurilor de parcare ce vor functiona in regim de parcari publice cu plata pe raza municipiului Resita si aprobarea Regulamentului de ... citește toată știrea