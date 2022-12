Dezvoltare pe "Anghel Saligny"

SACU - Denumim astfel cele doua proiecte depuse de Primaria Sacu pe programul amintit, referitoare la asfaltarea mai multor strazi din comuna si la introducerea retelei de alimentare cu gaz!Din discutia cu primarul Nicolae Daminescu am retinut ca primul proiect a fost aprobat spre finantare, fiind vorba despre o investitie in valoare de 12 milioane de lei. Sunt vizate mai multe portiuni de drum din satele Tincova si Salbagelu Nou, in lungime totala de 8 km.Conform aceleiasi surse, cel de-al ... citeste toata stirea