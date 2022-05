Dezvoltare pe banii lui "Anghel Saligny"

ZORLENEsU MARE - Primaria Zorlentu Mare a depus cinci proiecte prin care vrea conditii mai ceva ca la oras!Conform primarului Marius Isfan, doua dintre proiectele depuse pe programul derulat de Ministerul Dezvoltarii tintesc strazile comunei, unul are in obiectiv drumurile vicinale, unul urmareste introducerea canalizarii in comuna, iar al cincilea a fost depus impreuna cu comunele Ezeris si Farliug si vizeaza introducerea gazului in cele trei comune.Despre proiectele referitoare la strazi, ... citeste toata stirea