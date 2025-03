DGA si Politia Economica, descinderi la primariile din Caransebes si Paltinis

CARAS-SEVERIN - Actiunea politistilor din aceasta dimineata are in centrul atentiei un fost functionar al Primariei Caransebes, in prezent angajat al Primariei Paltinis (foto)!Politistii de la DGA Caras-Severin si Combaterea Infractionalitatii Economice au cerut documente despre anumite tranzactii cu terenuri pe care respectivul angajat le-a facut in calitate de sef la Cadastrul din Primaria Caransebes in perioada 2019-2023, perioada in care ar fi ... citește toată știrea