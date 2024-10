DILEMA aduce invat, dezvat si rasfat

RESIEsA - Conferintele prestigioasei revistei vor ajunge in premiera la Resita, in 24-25-26 octombrie 2024!Dupa Cluj (UBB), Timisoara (UVT), Constanta, Arad, Oradea si Brasov, Conferintele DILEMA poposesc pentru prima oara intr-un oras mic de provincie, cu formatul brevetat de trei seri consecutive alocate unei teme clar definite. "La Resita venim sa vorbim despre educatie. Avem un titlu si toate serile se vor contura in jurul acestei teme: de la felul in care ... citește toată știrea