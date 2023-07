CARANSEBES - Primarul Caransebesului a adus in atentia alesilor locali, la finalul sedintei de luni, deschiderea unei noi axe de finantare pentru spitale. Construite de la zero sau reabilitate si modernizate. Edilul a cerut parerea consilierilor: cum ar fi mai bine? Asta pentru ca timpul preseaza si este nevoie de un studiu de fezabilita-te (SF) care trebuie depus pana in septembrie!"Exista o oportunitate de finantare, am discutat cu un secretar de stat la Bucuresti, fie de construire a unuia ... citeste toata stirea