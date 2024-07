Dimineata cu doua accidente si doi incarcerati

CARANSEBES - In cursul acestei dimineti, pompierii militari caransebeseni au intervenit la doua accidente rutiere produse in municipiu si la Sadova!Pentru primul dintre ele, produs pe E 70, la Sadova Veche, au fost mobilizate doua echipaje de salvatori din Caransebes, cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare si o ambulanta SMURD, precum si o ambulanta a Serviciului Judetean. "In urma accidentului, in care au fost implicate doua autoturisme, doua persoane au fost evaluate medical ... citește toată știrea