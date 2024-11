Din 1 decembrie se deschide patinoarul din Parcul Dragalina

CARANSEBES - In aceste zile se desfasoara ultimele pregatiri pentru ca patinoarul amplasat in Parcul Dragalina sa poata primi amatorii de distractie pe gheata chiar de Ziua Nationala. Pretul de intrare pe gheata este de 5 lei pentru copii si 10 lei pentru adulti, in acest pret fiind incluse si patinele!"De 1 decembrie se deschide patinoarul din Parcul Dragalina si se aprinde si iluminatul festiv de sarbatori, anul acesta avem un nou concept peisagistic pentru iluminatul de sarbatori, sper ca ... citește toată știrea